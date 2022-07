No alle pale eoliche nel mare di La Maddalena.

No alle pale eoliche nel mare di La Maddalena. Il concetto è stato espresso, all’unanimità, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, che si è detto contrario ai tre progetti da realizzare nel nord-est dell’isola. La richiesta è quella di chiarezza, visto che non vi è alcun pregiudizio nei confronti dell’energia prodotta dal vento.

Un concetto rimarcato anche dal sindaco, Fabio Lai, che vuol vederci chiaro analizzando le proposte in dettaglio, così da non compromettere le coste e salvaguardare nel contempo l’ambiente e il paesaggio. Inoltre, stando ad alcune voci, l’energia prodotta in Sardegna andrebbe a rifornire altre regioni. Da qui un secco no, per il quale si chiede il mandato ad un costituzionalista affinché siano i Comuni ad opporsi a quelle che vengono considerate “decisioni calate dall’alto“.