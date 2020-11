La mozione della minoranza.

La Maddalena non ha ancora una panchina rossa contro la violenza sulle donne. Il tema è stato oggetto dell’ultimo Consiglio comunale, durante il quale la minoranza ha chiesto di posizionare una in una zona centrale del Comune. La mozione, letta dalla consigliera Annalisa Gulino in occasione del 25 novembre, si riferisce all’acquisto di una panchina visibile in città.

La proposta fu avanzata già lo scorso anno da Maria Pia Zonca, ex assessore ai Servizi sociali di La Maddalena. La maggioranza ha assicurato adesso che metterà a disposizione le risorse del Comune per allestire una panchina in ricordo delle vittime di femmicidio e ha votato all’unanimità il documento.

