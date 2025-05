Parcheggi a la Maddalena, ne arrivano 14O subito e poi altri 100

Il Comune di La Maddalena annuncia nuovi parcheggi per l’estate

Che la meravigliosa Isola di La Maddalena avesse problemi di parcheggi, almeno nel centro urbano, è noto a tutti. Soprattutto nel periodo estivo, quando la pressione antropica e, conseguentemente la presenza di autoveicoli, cresce in maniera esponenziale. Durante l’inverno l’Isola appare sonnolenta e, per certi versi, deserta almeno sotto il profilo della viabilità, e quindi la possibilità di trovare facilmente un’area di sosta si fa meno preoccupante. Non è così durante la stagione estiva dove la situazione si fa decisamente più problematica e di difficile accettazione da parte dei residenti.

Purtroppo l’isola ha sviluppato il centro urbano a pochi metri dal mare, per cui la disponibilità di aree da destinare a parcheggi è notevolmente limitata atteso che la maggior parte del suolo disponibile è stata utilizzata per sviluppare la rete viaria.

La storica carenza di parcheggi

Il problema della viabilità e, conseguentemente, la carenza di parcheggi, si verifica ogni anno già dalla primavera per poi intensificarsi durante la stagione estiva a causa dell’aumentato numero di presenze per via del notevole flusso turistico. Nel periodo estivo, la massiccia presenza di veicoli, concentrata lungo tutta l’arteria principale che circonda il centro urbano, assume proporzioni inimmaginabili che, inevitabilmente, congestiona la circolazione veicolare paralizzando, così, tutto il centro storico che non risulta più gestibile neanche con tutta la buona volontà e l’impegno della Polizia Locale, impegnata, ogni anno, a fare i conti con una situazione che ormai è arrivata ad un punto di non ritorno!

Al fine di ovviare a questo annoso problema, l’Amministrazione Comunale, dopo mesi di trattative condotte con la Capitaneria di Porto, l’Autorità Marittima e altri enti coinvolti nella gestione del territorio, ha raggiunto un accordo per l’adozione di un piano straordinario finalizzato al reperimento di aree da destinare a parcheggi. Il progetto prevede interventi che interessano l’area portuale, il centro urbano e la periferia.

140 nuovi parcheggi

L’ambizioso progetto, rimasto per circa venti anni sepolto nel mare dell’oblio, vedrà finalmente la luce con la realizzazione di circa 140 nuovi parcheggi dislocati lungo la via Caio Duilio, via Amendola, via Mirabello, Punta Chiara e, da ultima, via La Marmora, per poi proseguire per la periferia verso zona Padule e via Don Vico. In questa ultima via, per agevolare e rendere più sicura la circolazione veicolare, a breve verrà istituito il senso unico di marcia. Ciò, oltre a garantire una maggiore fluidità del traffico, consentirà di reperire nuovi e numerosi parcheggi. Nella via La Marmora, invece, è prevista inizialmente la realizzazione di una piazzuola che consentirà la sosta per almeno 30 veicoli.

Successivamente, durante la stagione invernale, sulla stessa area verrà realizzato un parcheggio multipiano che consentirà di contenere almeno 100 veicoli, ampliando di fatto la capacità ricettiva per la sosta dei veicoli.

Questo nuovo progetto, tuttavia, da solo non sarà sufficiente a risolvere la precaria situazione dei parcheggi e della viabilità se non verrà accompagnato da uno sforzo collettivo della comunità isolana che dovrebbe, pertanto, privilegiare l’utilizzo di mezzi più sostenibili come moto e biciclette. Sforzo necessario per decongestionare la compromessa circolazione veicolare e garantire una migliore vivibilità, non solo durante la stagione estiva, ma, si auspica, durante tutto l’anno.

