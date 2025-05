Avanza la ciclabile a La Maddalena, la pista arriverà a Moneta

Il secondo lotto completerà la pista ciclabile di La Maddalena.

A La Maddalena sono partiti i lavori del secondo lotto per il completamento della pista ciclabile che collegherà, in maniera sostenibile, il quartiere di Moneta ed il centro storico della città isolana. Il primo tratto ha rivoluzionato il quartiere, dal lungomare di via Mirabello alle scuole sottufficiali.

I fondi per la sua ultimazione sono il frutto di una convenzione sottoscritta dal sindaco Fabio Lai con l’ex Presidente del Parco Nazionale, Fabrizio Fonnesu, e della collaborazione del Comune di La Maddalena e Unione dei Comuni alta Gallura.

”Anche quest’opera, dunque, va verso la sua ultimazione definitiva – ha dichiarato il primo cittadino -. Un risultato importante per la nostra città che si modernizza ed investe nella mobilità sostenibile. L’amministrazione Lai, oltre ad aver reperito le risorse, ha approvato tutte le fasi progettuali. Gli uffici, infine, hanno provveduto all’espletamento delle fasi di gara ed affidamento lavori. Contratto con la ditta già firmato e dunque di parte. Passando dal rettilineo si potranno già notare le fasi di accantieramento all’interno delle aree dell’ex ospedale militare messe momentaneamente a disposizione per i lavori”.

“I lavori che partiranno in questi giorni – afferma l’assessore all’ambiente Federica Porcu – proseguiranno dal primo lotto, già realizzato con grande successo, e si estenderanno fino all’incrocio con la Ricciolina. Si tratta di un progetto in cui crediamo fortemente, nato dalla volontà di valorizzare il nostro territorio collegando in modo più armonico le aree urbane e quelle naturali dell’isola. La pista ciclabile non è soltanto un’infrastruttura, è un investimento per il benessere della nostra comunità e per promuovere un turismo sportivo e sostenibile”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui