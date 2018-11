Bando per la gestione dei due parchi.

L’amministrazione comunale di La Maddalena ha deciso di procedere all’affidamento della gestione dei parchi sportivo– ricreativi che si trovano in località Padule e Murticciola. Il canone richiesto sarà di almeno 450 euro mensili, a cui si aggiungerà una quota forfettaria di circa 150 euro per le utenze. La concessione durerà 6 anni e sarà prorogabile.

Gli operatori economici che presenteranno l’offerta dovranno garantire per le strutture sportiva un’apertura giornaliera minima di 6 ore. Per le strutture ludiche, invece, l’orario di apertura minimo previsto dovrà essere dalle 9 del mattino fino alle 20. La club-house, infine, non potrà essere adibita a locale commerciale o di ristorazione indipendente dalle attività legate al gestione dello spazio sportivo. I termini per la presentazione delle domande scadono il prossimo 19 novembre.

