Il Parco nazionale festeggia 30 anni, celebrazioni a La Maddalena

Le celebrazioni per il Parco nazionale di La Maddalena.

Trent’anni di protezione ambientale e valorizzazione di un patrimonio naturalistico tra i più importanti del Mediterraneo. Il Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena si prepara a celebrare il trentesimo anniversario dalla sua istituzione con una cerimonia ufficiale lunedì 2 novembre, alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

L’appuntamento è alle 10:30 al Circolo ufficiali della Marina Militare. La ricorrenza coincide con i 40 anni dalla nascita del ministero dell’Ambiente. Parteciperanno le principali autorità istituzionali, tra cui la presidente dell’Ente Parco Rosanna Giudice e la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. Previsti interventi dedicati ai traguardi raggiunti e alle prospettive future dell’area protetta.

Le iniziative proseguiranno martedì 3 novembre con una giornata dedicata a Guglielmo Marconi, in occasione dei 125 anni dalle prime sperimentazioni radiotelegrafiche nell’arcipelago. In programma la presentazione del libro di Alberto Mureddu e Tommaso Gamboni sugli esperimenti del 1901 a Caprera, approfondimenti storici e scientifici e un’escursione lungo il sentiero Becco di Vela-Candeo.

Istituito nel 1996, il Parco è il primo nazionale della Sardegna e l’unico in Italia i cui confini coincidono con quelli di un solo Comune. Si estende su circa 5.100 ettari di terra e 15.046 di mare, tutelando ecosistemi preziosi come la macchia mediterranea e le praterie di posidonia. Il suo territorio marino rientra nel Santuario dei mammiferi marini.

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