Dolore a Santa Teresa Gallura per la scomparsa di Laura Procacci.

È una tragedia che colpisce anche la Gallura quella dell’incidente in elicottero avvenuto ieri, 29 ottobre, in Bosnia, costato la vita a quattro militari italiani. Tra le vittime c’è anche Laura Procacci, sergente della Croce Rossa Italiana, che in passato aveva fatto parte della Misericordia di Santa Teresa Gallura, dove aveva lasciato un segno profondo per il suo impegno nel volontariato e nell’aiuto agli altri. Nello schianto hanno perso la vita anche due appartenenti all’Esercito, il sergente Simone Ruggia e il sergente Claudio Marchesi, oltre al tenente Franco Adriano Zecchillo, anch’egli della Croce Rossa Italiana. Il bilancio dell’incidente comprende inoltre 11 feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita.

“È difficile trovare le parole giuste quando una notizia così tragica e dolorosa colpisce la nostra comunità. Laura, venuta a mancare in un drammatico incidente elicotteristico in Bosnia, è stata parte attiva della grande famiglia della Misericordia di Santa Teresa Gallura, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi. Chi l’ha conosciuta sa bene quanto fosse una ragazza dal carattere forte, decisa e determinata, ma soprattutto animata da una generosità immensa. Sempre pronta a mettersi a disposizione degli altri, faceva dell’altruismo la sua bussola quotidiana. Non si trattava semplicemente di un impegno, ma di una vera e propria vocazione: Laura aveva scelto di dedicare la sua vita al soccorso e al prossimo”, scrive la Misericordia Santa Teresa Gallura.

“Nella giornata di ieri non abbiamo perso solo un’amica, ma una persona che aveva fatto del soccorso e dell’aiuto agli altri la sua ragione di vita. Il tuo coraggio, la tua forza e il tuo spirito di servizio continueranno a vivere in ciascuno di noi e nelle attività che ogni giorno portiamo avanti. Ciao Laura”, conclude la Misericordia.

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