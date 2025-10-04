Parco La Maddalena premia Silvana Vittiello per turismo sostenibile

Il premio a Silvana Vittiello dal Parco La Maddalena.
In un’epoca in cui il turismo di massa mette a dura prova gli ecosistemi più fragili, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena lancia un segnale forte in favore della sostenibilità, riconoscendo l’impegno civico e ambientale di un’imprenditrice locale.
La Presidente dell’Ente Parco, Rosanna Giudice, ha consegnato un attestato simbolico a Silvana Vittiello, titolare dello stabilimento balneare “Relitto Beach”, celebrando la sua attività come esempio di come sia possibile coniugare accoglienza di qualità e profondo rispetto per l’ambiente.
Un modello di gestione virtuosa.
Il riconoscimento non è stato conferito per un singolo episodio, ma per un percorso di impegno costante che dura dal 1995. Tra le motivazioni principali spiccano: Tutela Ambientale e Paesaggistica: L’attenzione scrupolosa di Vittiello nel preservare la bellezza naturale e la fragilità dell’ambiente circostante. Responsabilità Civica: Un approccio etico e proattivo nella gestione dell’attività all’interno di un’area protetta. Gestione Virtuosa: La capacità di offrire servizi turistici efficienti e di qualità mantenendo elevati standard di sostenibilità. “Grazie Silvana, esempio concreto di come si possa coniugare accoglienza e rispetto per l’ambiente,” ha dichiarato la presidente del Parco durante la cerimonia.
Un faro per il turismo responsabile.
La premiazione di “Relitto Beach” non vuole essere un caso isolato. L’Ente Parco ha infatti espresso il desiderio che questo gesto rappresenti l’inizio di un percorso strutturato volto a valorizzare e incoraggiare tutte le realtà imprenditoriali del territorio che contribuiscono quotidianamente alla salvaguardia del patrimonio ambientale.
In un arcipelago unico al mondo, il messaggio è chiaro: la conservazione della natura non è un ostacolo all’economia, ma il fondamento per un turismo responsabile e un successo imprenditoriale duraturo. L’iniziativa invita tutti gli operatori a seguire l’esempio di “Relitto Beach”, trasformando l’impegno etico in un elemento distintivo e di successo.