Parco La Maddalena premia Silvana Vittiello per turismo sostenibile

Il premio a Silvana Vittiello dal Parco La Maddalena.

In un’epoca in cui il turismo di massa mette a dura prova gli ecosistemi più fragili, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena lancia un segnale forte in favore della sostenibilità, riconoscendo l’impegno civico e ambientale di un’imprenditrice locale.

​La Presidente dell’Ente Parco, Rosanna Giudice, ha consegnato un attestato simbolico a Silvana Vittiello, titolare dello stabilimento balneare “Relitto Beach”, celebrando la sua attività come esempio di come sia possibile coniugare accoglienza di qualità e profondo rispetto per l’ambiente.

​Un modello di gestione virtuosa.

​Il riconoscimento non è stato conferito per un singolo episodio, ma per un percorso di impegno costante che dura dal 1995. Tra le motivazioni principali spiccano: Tutela Ambientale e Paesaggistica: L’attenzione scrupolosa di Vittiello nel preservare la bellezza naturale e la fragilità dell’ambiente circostante. Responsabilità Civica: Un approccio etico e proattivo nella gestione dell’attività all’interno di un’area protetta. Gestione Virtuosa: La capacità di offrire servizi turistici efficienti e di qualità mantenendo elevati standard di sostenibilità. “Grazie Silvana, esempio concreto di come si possa coniugare accoglienza e rispetto per l’ambiente,” ha dichiarato la presidente del Parco durante la cerimonia.

​Un faro per il turismo responsabile.

​La premiazione di “Relitto Beach” non vuole essere un caso isolato. L’Ente Parco ha infatti espresso il desiderio che questo gesto rappresenti l’inizio di un percorso strutturato volto a valorizzare e incoraggiare tutte le realtà imprenditoriali del territorio che contribuiscono quotidianamente alla salvaguardia del patrimonio ambientale.

​In un arcipelago unico al mondo, il messaggio è chiaro: la conservazione della natura non è un ostacolo all’economia, ma il fondamento per un turismo responsabile e un successo imprenditoriale duraturo. L’iniziativa invita tutti gli operatori a seguire l’esempio di “Relitto Beach”, trasformando l’impegno etico in un elemento distintivo e di successo.

