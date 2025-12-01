La Maddalena, ecco come segnalare le barriere architettoniche

I cittadini possono segnalare le barriere architettoniche a La Maddalena

La Maddalena accessibile: cittadini chiamati a segnalare le barriere architettoniche per realizzare il piano Pebas.

Il Comune di La Maddalena lancia un appello alla cittadinanza per la partecipazione attiva e fondamentale alla creazione del Pebas, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e dall’Assessorato ai Servizi Sociali, mira a rendere il territorio comunale più inclusivo e accessibile a tutti.

Il PEBAS è uno strumento di pianificazione essenziale per identificare, mappare e programmare gli interventi necessari per superare gli ostacoli fisici presenti negli spazi pubblici e di uso pubblico. La sua attuazione è un passo cruciale verso una “La Maddalena accessibile”, come suggerito anche dal logo in evidenza nella campagna informativa.

I cittadini sono invitati a segnalare le barriere architettoniche che incontrano quotidianamente, contribuendo in maniera diretta alla stesura del piano. La partecipazione è semplice e immediata:

Individua la barriera: rileva una barriera architettonica (ad esempio, gradini non assistiti, marciapiedi interrotti, assenza di scivoli, ecc.). Scatta una foto: realizza una fotografia della barriera. Indica la posizione esatta: specificare l’indirizzo e il punto preciso in cui si trova l’ostacolo.

Le segnalazioni, complete di foto e indicazioni stradali, possono essere inviate utilizzando i seguenti canali:

Email: invia la tua segnalazione all’indirizzo dedicato: peba@comunelamaddalena.it

WhatsApp: Invia una foto e la posizione tramite messaggio al numero: 366 6026679

L’Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza di questa collaborazione. L’aiuto di ogni cittadino è fondamentale per mappare in modo capillare il territorio e garantire che nessun ostacolo venga tralasciato nel Piano.

Un’opportunità concreta per i residenti di essere parte attiva del miglioramento della qualità della vita e dell’accessibilità nel proprio Comune. La Maddalena guarda al futuro, puntando su un ambiente urbano che risponda alle esigenze di tutti.