Un uomo ha aggredito un commerciante a La Maddalena.

A La Maddalena, un commerciante del centro storico è stato coinvolto in una lite con un turista straniero, di corporatura robusta, che ha causato al titolare alcune escoriazioni e una contusione. L’episodio è avvenuto mercoledì quando l’uomo, entrato nel negozio a petto nudo, è stato invitato dal titolare a indossare una maglietta. Ne è seguito un diverbio che si è trasformato in una lite, coinvolgendo altre persone che sono intervenute per placare la situazione.

L’episodio si inserisce nel contesto di una calda estate a La Maddalena, affollata da turisti che frequentano sia le spiagge che le strade cittadine. Questo tipo di situazioni non è raro, nonostante le ordinanze che vietano di indossare abbigliamento da spiaggia nei negozi e nei bar, difficili da far rispettare.

