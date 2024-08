In Costa Smeralda le vacanze di Anne Hathaway.

Anne Hathaway ha scelto la Costa Smeralda per trascorrere le sue vacanze a cavallo di Ferragosto, e la sua visita non è passata inosservata. L’attrice di New York è stata avvistata al largo di Arzachena a bordo del suo yacht, immersa nelle splendide acque cristalline della località turistica.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da una celebrità in vacanza, Hathaway ha optato per un look decisamente diverso dal tradizionale bikini estivo. Le foto pubblicate dal settimanale “Chi” mostrano l’attrice mentre si dedica a immersioni subacquee, indossando una muta colorata che contrasta vivacemente con l’azzurro delle acque.

La scelta della muta, piuttosto che del classico costume da bagno, ha sorpreso e affascinato i suoi fan e gli osservatori della cronaca rosa. Le immagini, riprese durante una giornata di sole e mare, rivelano una Hathaway completamente immersa nella bellezza naturale e nella tranquillità della Costa Smeralda, lontana dai riflettori cinematografici.

Il suo soggiorno in Sardegna si inserisce in una lunga tradizione di celebrità che scelgono la Costa Smeralda come meta esclusiva per le vacanze estive, confermando ancora una volta l’attrattiva internazionale di questa meravigliosa località sarda.

