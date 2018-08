Un disegno di legge per valorizzare il patrimonio artistico.

La Regione, con il disegno di legge “Gestione e valorizzazione del patrimonio regionale”, si dota di nuovi e più agili strumenti per ottimizzare l’amministrazione dei numerosi beni immobili di sua proprietà. “Il disegno di legge – spiega l’assessore degli Enti locali Cristiano Erriu – si propone di assicurare la gestione del patrimonio immobiliare e promuove il recupero e la riconversione del patrimonio in un’ottica di rilancio economico e dell’imprenditoria, specie quella giovanile, di inclusione sociale”.

Nel patrimonio figurano strutture che rappresentano testimonianze del passato, più o meno recente, e costituiscono beni di interesse culturale, ambientale e paesaggistico, come le ex fortezze militari di La Maddalena e l’isola di Caprera. Questi beni costituiscono un valore aggiunto poiché la relativa riqualificazione può costituire un volano per l’economia isolana ed una opportunità di rilancio, specialmente per i territori di La Maddalena.

