A La Maddalena la presentazione del nuovo libro di Bonannini

La presentazione del libro di Michael Bonnannini.

Sabato 16 novembre, alle ore 18, lo spazio di Magie Letterarie, situato in via Curtatone 7 a La Maddalena, ospiterà la presentazione del gran finale della trilogia dell’Uomo senza sorriso scritto da Michael Bonnannini. L’evento si preannuncia come un momento imperdibile per gli appassionati della narrativa e per chi desidera immergersi nell’universo creato dall’autore.

Ad accompagnare l’autore durante la presentazione sarà Michele Esposito, un volto noto del panorama culturale locale, pronto a condividere con il pubblico aneddoti e riflessioni sull’opera. “Che bello poter presentare a casa,” ha dichiarato l’autore, evidenziando l’importanza di tornare nel luogo che lo ha visto crescere e ispirarsi.

L’incontro non sarà solo un’opportunità per scoprire i segreti del libro finale, ma anche un momento di condivisione e dialogo con i lettori. L’autore invita tutti a partecipare numerosi per vivere insieme un’esperienza unica e coinvolgente. L’appuntamento è fissato per il 16 novembre, alle 18, presso Magie Letterarie.

