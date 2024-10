La festa di Ognissanti a La Maddalena.

Venerdì 1 novembre, in occasione della ricorrenza di Ognissanti, la parrocchia di Santa Maria Maddalena, a La Maddalena, si prepara a ospitare un evento speciale rivolto ai più piccoli. L’iniziativa è organizzata dal Comitato dei festeggiamenti patronali “Classe 1974”, che quest’anno celebra i 50 anni di attività.

L’appuntamento è fissato per il pomeriggio in piazza Garibaldi, dove il Comitato offrirà ai bambini una collana di castagne, un gesto simbolico che richiama le antiche tradizioni maddalenine. Questa usanza, che affonda le radici nella cultura locale, non solo delizierà i più piccoli, ma contribuirà anche a mantenere vive le tradizioni che caratterizzano la comunità.

Ma l’evento non si limita a questo. A rendere l’atmosfera ancora più festosa ci penserà il gruppo di animazione INCANTaTa, pronto a intrattenere i bambini con giochi, attività creative e spettacoli coinvolgenti. L’animazione avrà come obiettivo quello di far vivere ai piccoli partecipanti un momento di divertimento, stimolando la loro fantasia e socializzazione.

I membri del Comitato “Classe 1974” sono entusiasti di poter contribuire a un momento di convivialità, che non solo celebra la festività di Ognissanti, ma rafforza anche il legame tra generazioni, riportando in vita i valori e le usanze del passato. La parrocchia di Santa Maria Maddalena si prepara dunque ad accogliere tutti i bambini e le loro famiglie per un pomeriggio all’insegna della gioia e della spensieratezza.

