I dati della biblioteca comunale di La Maddalena.

La biblioteca comunale di La Maddalena è sempre più bella, accogliente, funzionale e fruibile. A testimonianza dell’impegno che l’amministrazione comunale continua a mettere in campo per la cultura.

Ci sono voluti quasi quattro anni di lavoro da parte del consigliere delegato alla Cultura Roberta De Marzo e della Responsabile degli Affari Generali, Cultura e Biblioteca Anna Campo e di tutti coloro che hanno investito tempo e passione nel progetto.

L’acquisto di nuovi tavoli, sedie, tende, scaffali, poltrona e divano, per rendere più confortevoli gli spazi, la creazione di una nuova area pensata per gli studenti, rappresentano alcune delle novità della biblioteca.

A dimostrazione del fatto di quanto sia apprezzata e frequentata, basta dire che solo nel 2018 sono state registrate oltre 1500 presenze. Lo scorso anno sono stati acquistati oltre 750 nuovi libri, per una dotazione complessiva di circa 20 mila volumi. E sono stati realizzati 32 incontri di promozione alla lettura per i bambini e 12 incontri rivolti agli adulti in collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca.

