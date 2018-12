Gli eventi natalizia a La Maddalena.

Si inizia da oggi con gli eventi natalizi nel Comune di La Maddalena. Alle ore 18.00 ci sarà l’accensione dell’albero di Natale in piazza Garibaldi. Con l’accensione dell’albero prenderà il via il calendario delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie. Gli eventi natalizi del Comune proseguiranno ininterrottamente sino a domenica 6 gennaio 2019., con l’arrivo alle ore 18.00 della befana in piazza Garibaldi.

“Lo scopo di questa programmazione è quella di far sì che la nostra comunità si incontri nelle piazze e nelle vie del centro così come accadeva un po’ di anni fa. La vita non è sui social. Tanti eventi per stare assieme e vivere il vero spirito del Natale” Afferma l’assessore al turismo del Comune di La Maddalena, Massimiliano Guccini.

