La Casa di Babbo Natale a Olbia.

Anche quest’anno i bambini potranno passare interi pomeriggi tra le mura dell’accogliente Casa di Babbo Natale. L’associazione Sas Janas, con il sostegno dell’assessorato comunale alle Politiche giovanili guidato da Sabrina Serra, ha allestito la casetta di Santa Claus al Refettorio dell’arte, in vicolo della Refezione, nei sotterranei dell’ex scolastico nel Corso Umberto.

La casa resterà aperta da domani 9 dicembre fino al giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. I bambini, che sul posto potranno anche scrivere le loro letterine per Babbo Natale, saranno coinvolti in numerosi giochi e laboratori. Ad accogliere i bimbi saranno Babbo Natale, gli elfi e le operatrici di Sas Janas, associazione presieduta da Claudia Pirina.

In programma anche alcuni eventi collaterali: “Gli elfi in piazza”, un evento itinerante con giochi, laboratori e letterine che farà tappa a San Pantaleo il 13 dicembre, in piazza Mercato il 17 dicembre, a Berchiddeddu il 19 dicembre e a Murta Maria il 21 dicembre), sempre dalle 17 alle 19.

Il 23 dicembre nelle vie del centro storico di Olbia, invece, il “Concerto itinerante di Natale con gli strumenti della tradizione sarda”: il protagonista sarà “Su cuntzertu antigu”, un gruppo composto da giovani musiciste in costume sardo. Infine, dal 4 al 6 gennaio, ogni pomeriggio dalle 16 alle 20, in vicolo della Refezione sarà allestita la casa della Befana.

(Visited 124 times, 148 visits today)