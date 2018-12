Eventi natalizi rinviati.

A causa delle condizioni meteo avverse comunicate dalla Protezione civile regionale, il Comune di Olbia informa che gli eventi inaugurali del calendario natalizio in programma per oggi 8 dicembre sono rinviati a data da destinarsi. L’accensione dell’albero e tutti gli eventi natalizi di oggi sono stati rinviati. Il rinvio si è reso necessario per garantire la sicurezza dei bambini e di tutti i cittadini.

