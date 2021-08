La situazione drammatica di una famiglia a La Maddalena.

“Mi dispiace, non affittiamo casa a chi ha quattro bambini”. Questa è l’incredibile risposta che una giovane famiglia numerosa sta ricevendo da parte di molti privati a La Maddalena.

Questo è il calvario che Silvana e i suoi figli stanno vivendo appena tornati nell’isola. “Cerchiamo casa da dicembre e ho dovuto mentire e dire che avevo solo due figli – racconta la giovane -, abbiamo trovato una casa momentanea fino maggio e abbiamo deciso con mio marito di prenderla, pensando che magari nel frattempo l’avremmo trovata, ma invece niente”. Oltre al numero dei figli, si aggiunge anche il problema degli affitti stagionali. Una situazione simile a tanti comuni in Gallura, che affligge tante giovani coppie e famiglie in cerca di casa. “Se il problema non sono i figli, rispondono che affittano solo fino a maggio. Sono stata dai servizi sociali sindaco, preti. Ma niente da fare”, aggiunge.

La situazione ha costretto la famiglia, inizialmente, a doversi separare momentaneamente. Successivamente, però, è degenerata. “Prima mi trovavo a casa del marito di mia madre (lei disabile) con i bimbi e il mio coniuge vive con un collega – aggiunge la donna -. Il problema è che la casa è piccola e non ci stiamo tutti. Ci siamo messi in graduatoria per una casa popolare in costruzione, i cui lavori dovrebbero finire a Natale”.

Qualche settimana dopo la convivenza momentanea è diventata insostenibile e la famigliola si è dovuta spostare in una tenda da campeggio, dove attualmente vive. “Abbiamo avuto discussioni in casa perché mia mamma vuole la sua privacy – racconta Silvana -. L’incontro con chi di dovere non era andato bene per niente, praticamente le case popolari, che devono assegnare, non ce le daranno”. La donna ha rivolto, così, un appello alle istituzioni. “Non siamo riusciti a trovare nessuna sistemazione – dichiara -. Cerchiamo qualcuno che ci affitti una casa, vogliamo dare un tetto ai nostri figli”.

