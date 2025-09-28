Residuato bellico vicino a La Maddalena, scattano i divieti

Trovato un residuato bellico vicino La Maddalena.

Una temporanea interdizione alle attività marittime e balneari è stata disposta nelle acque di La Maddalena, in seguito alla segnalazione di un presunto residuato bellico rinvenuto nei pressi dell’isola di Giardinelli. La Capitaneria di Porto, con l’ordinanza numero 122 firmata dal vicecomandante Claudio Signanini, ha tracciato i limiti di sicurezza intorno al punto indicato nella planimetria allegata al provvedimento.

Per garantire la tutela della navigazione e la salvaguardia della vita in mare, l’autorità marittima ha imposto il divieto di transito, sosta, ancoraggio, balneazione e immersioni subacquee in un raggio di cento metri dal luogo segnalato, fino a nuova comunicazione. L’episodio si inserisce in un contesto non del tutto insolito per l’arcipelago, dove i ritrovamenti di ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale continuano a riaffiorare, richiamando l’attenzione sulla necessità di vigilanza e sulla memoria storica che ancora riaffiora dai fondali.

