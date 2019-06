L’incidente in centro a La Maddalena.

Un probabile malore alla causa di un incidente avvenuto questa mattina, verso le 12, in pieno centro storico a La Maddalena, nella zona di Cala Gavetta.

Per cause ancora di accertamento il suv guidato dall’uomo è sbandato finendo contro un’auto parcheggiata. Non ci sono stati feriti, oltre all’uomo che è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

(Visited 208 times, 208 visits today)