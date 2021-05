Incidente a La Maddalena.

Incidente stradale questa mattina a La Maddalena. Per cause in fase di accertamento, un giovane motociclista è scivolato nella salita ai Colmi.

Sul posto, poco dopo le 12:15, è intervenuta una equipe medica del 118, che ha accompagnato il contuso nel vicino ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

