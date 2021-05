Caprera, i volontari di Plastic Free trovano un rosario in una capsula di ovetto Kinder

Il ritrovamento ha suscitato grande curiosità.

Ritrovamento fuori dal comune, questa mattina, per i volontari di Plastic Free a Caprera.

Tra gli oggetti in plastica raccolti in riva al mare, il volontario Giampiero Carcangiu è stato attratto in particolar modo da una capsula di ovetto Kinder chiusa, probabilmente trasportata a riva dalle onde, e partita da chi sa dove.

Una volta aperta la capsula, i presenti, emozionati, hanno visto comparire un rosario, con una medaglietta raffigurante una figura ancora non individuata che potrebbe rappresentare una suora o una santa.

“Ero curioso di aprire quell’ovetto, e sono rimasto piacevolmente sorpreso di trovare un rosario”, ha commentato Carcangiu.

I più considerano il ritrovamento un segnale di buon auspicio per l’Arcipelago e la sua popolazione.

