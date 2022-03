Uno street basket a La Maddalena.

Il primo “Street Basket” di La Maddalena sorgerà nel quartiere Moneta. Si tratta di uno sport nato negli Stati Uniti, con la finalità di permettere ai ragazzi che vivono nei quartieri più difficili di poter socializzare facendo attività fisica.

Lo scopo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Lai è quello di creare un luogo di aggregazione in un’area che sarà al centro di un importante intervento di riqualificazione. Nella prima fase della programmazione comunale del 2022, infatti, oltre al completamento di alcune incompiute, sono previsti ulteriori importanti interventi per valorizzare sport, decoro e luoghi ricreativi.

“il campo informale di street basket – ha detto la delegata comunale alle politiche per lo Sport, Milena Orrù -, che nascerà nel quartiere di Moneta con l’intendimento di sistemare gli spazi adiacenti la scuola, è stato pensato prendendo in considerazione le esigenze degli adolescenti: un luogo di ritrovo dove poter praticare anche attività sportiva. Sarà un’area coloratissima e studiata per essere utilizzata anche da persone disabili”.