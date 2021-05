Arrestato per droga a La Maddalena.

Nel corso di un’operazione di prevenzione a carattere generale, i carabinieri della stazione di La Maddalena, in seguito a un intervento di questa notte per dissidi in famiglia, hanno arrestato un 32enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.



Nello specifico i militari sono intervenuti e hanno tentato di identificare e calmare l’uomo, che in evidente stato di alterazione psicofisica, inveiva contro la madre e il fratello minore. Riusciti nell’intento e riportata la serenità in casa, i carabinieri hanno lasciato l’abitazione. Poco dopo, pero, hanno dovuto intervenire nuovamente e giungere di nuovo sul posto.

I carabinieri hanno visto l’uomo darsi alla fuga e nel breve iniziale inseguimento, perdere per strada due pacchetti di plastica contenenti 200 grammi di marijuana. Dopo alcune ore di ricerca nelle limitrofe vie, i militari sono riusciti a identificare e fermare l’autore. La successiva perquisizione presso il domicilio ha permesso di rinvenire anche 2.550 euro in contanti, un bilancino di precisione e alcune buste in cellophane con alcuni frammenti di marijuana. L’uomo si trova ristretto, su disposizione dell’autorità giudiziaria in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per domani.



