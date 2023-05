Successo per Vite e Vite a La Maddalena.

Riparte la nuova stagione di GiugnoSlow con la prima edizione di Vite e Vite, i vini di oltre 20 cantine regionali hanno partecipato all’evento organizzato dall’amministrazione comunale all’insegna della sostenibilità e dell’ identità territoriale. Un grande successo che ha visto la partecipazione di numerosi turisti per una città che recentemente ha cambiato modo di fare turismo investendo non soltanto su quello balneare, ma su altre forme come cultura, sport e culinar.

L’evento curato dal consigliere Stefano Cossu quest’anno ha registrato un notevolissimo aumento di presenza turistiche ma anche di molti operatori commerciali locali che sempre più vogliono investire nei prodotti di qualità.

“Oltre a destagionalizzare stiamo cercando di migliorare la qualità dell’offerta grazie anche al confronto con gli esperti di Slow Food“, afferma il delegato agli eventi Stefano Cossu.

“La nostra amministrazione abbraccia in pieno la filosofia di Giugno Slow – continua l’assessore Stefania Terrazzoni – crediamo in questo tipo di turismo che ci permette di destagionalizzare e di creare legami sinergici con altri territori della Sardegna, ottenendo effetti benefici sia per cittadinanza che per tutta la comunità isolana“.

