Budoni dice addio a Mario Porcheddu, aveva 90 anni

Dolore a Budoni per la scomparsa di Mario Porcheddu.

Con profondo dolore, la città di Budoni piange la perdita di Mario Porcheddu, venuto a mancare serenamente all’età di 90 anni. Nato il 12 novembre 1932 a Posada, Mario aveva deciso di stabilirsi a Budoni molti anni fa, dove ha vissuto una vita ricca di amore e affetto.

La triste notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano, ma in particolare la sua amata moglie Lucia, che ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio e affetto da parte di amici e parenti. Mario era una persona amorevole e simpatica, con un cuore generoso e un sorriso contagioso. Era un uomo di famiglia e aveva un amore incondizionato per i suoi nipoti, dedicando loro grandi attenzioni e affetto.

Per onorare la sua memoria e condividere il dolore per questa perdita, i funerali di Mario Porcheddu si terranno lunedì alle ore 10 nella suggestiva Cittadella Scolastica di Budoni. Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione, accompagnando il suo corpo nel suo ultimo viaggio verso la sepoltura. Sarà un momento di commiato e di riflessione, in cui familiari, amici e conoscenti potranno condividere ricordi, pensieri e parole di conforto.

