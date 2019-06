La polemica sui tablet comprati dal Comune.

Sono stati consegnati i nuovi iPad comprati dall’amministrazione comunale di La Maddalena per gli assessori ed i consiglieri. I tablet di ultima generazione serviranno per poter effettuare le votazioni elettroniche durante i Consigli, nonché per poter caricare i documenti in formato elettronico senza la necessità di stamparli come avveniva fino a pochi giorni fa.

Una scelta contestata, peró, dalla sezione locale della Lega tramite il coordinatore Francesco Vitiello: “Spese folli, gli amministratori sono lontani dai veri bisogni della gente. È vergognoso che non si trovino 50 euro per comprare un sacco di cemento per tappare i buchi presenti al parco giochi per bambini di Moneta e si dia priorità all’acquisto di un nuovo sistema informatico”.

“Se si voleva risparmiare sulle stampe dei documenti – conclude Vitiello –ogni consigliere avrebbe potuto ritirare i documenti in formato elettronico con la propria chiavetta USB e poi se li avrebbe visionati nel proprio computer. Per quanto riguarda le votazioni avrebbero potuto continuare ad alzare la mano come hanno fatto in tutti questi anni non gli sarebbe di certo caduta la corona”.

