Un’altra Tartaruga verde avvistata a La Maddalena

La tartaruga verde avvistata a La Maddalena.

Le acque dell’arcipelago di La Maddalena hanno regalato l’incontro con una tartaruga verde (Chelonia mydas), che è stata avvistata e filmata da Luca Bittau, presidente dell’associazione Sea Me Sardinija. La specie, tipica delle acque tropicali e presente nel Mediterraneo meridionale e orientale, sembra spingersi sempre più a nord a causa del riscaldamento globale. L’esemplare, in ottima salute, è stato osservato mentre nuotava tra le praterie di Posidonia oceanica, fondamentali per la sua dieta erbivora e indicatore della qualità degli ecosistemi marini.

Si tratta del secondo avvistamento nell’arcipelago in pochi mesi: lo scorso luglio un’altra tartaruga era stata segnalata nei pressi di Cala Sacco, a Caprera. Bittau ipotizza che si tratti dello stesso individuo, rimasto nell’area per almeno due mesi, a dimostrazione di come l’arcipelago offra un ambiente tranquillo e sicuro, lontano dal traffico nautico estivo.

L’incontro conferma la crescente presenza della tartaruga verde nel Mediterraneo e richiama l’attenzione sull’evoluzione degli habitat marini legata ai cambiamenti climatici. Insieme alla tartaruga, Bittau ha osservato pesci pappagallo e granchi corridori alieni, segnali evidenti di come la fauna marina dell’arcipelago stia rapidamente cambiando, adattandosi a nuove condizioni ambientali.

