Il Comune di La Maddalena taglia la Tari.

Il Comune di La Maddalena taglia la tassa sui rifiuti (Tari), con la riduzione del 60% per le attività produttive commerciali e artigianali. La delibera era stata votata in consiglio comunale, per agevolare le attività colpite dalla pandemia.

L’agevolazione, riguardante l’anno di imposta 2021, è stata pensata a quelle attività che hanno subito chiusure e limitazioni dirette per contenere il virus. “Siamo consapevoli dei grandi sacrifici che sono stati richiesti alle attività commerciali – afferma l’assessore al bilancio Claudio Tollis – per questo motivo ho presentato quanto prima la delibera di taglio in Consiglio Comunale seguendo le indicazioni del Governo”.

Le domande scadono il 15 settembre e devono essere presentate utilizzando il modello messo a disposizione sul sito istituzionale.

