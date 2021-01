L’illuminazione in via Balbo a La Maddalena.

Via Balbo torna finalmente illuminata. Quel “problema atavico complesso”, così come lo definisce la vicesindaca Federica Porcu, è in fase di risoluzione. Questa mattina, la ditta incaricata dal Comune di La Maddalena ha iniziato le operazioni di manutenzione di alcune vie della città. Alcuni giorni prima era già stato predisposto, da parte degli uffici, il calendario degli interventi, presentato all’ufficio Urp del municipio.

“Ereditiamo un problema complesso – ha detto Porcu – in questi primi due mesi di mandato abbiamo effettuato alcuni interventi per cercare di limitare il più possibile questo disservizio. Siamo consapevoli che la situazione è complessa per questo stiamo ragionando su un progetto di risoluzione globale e definitiva, valutando tutte le opzioni possibili. Per adesso invitiamo i cittadini a continuare a segnalare ufficialmente e formalmente i disservizi. Faremo di tutto per limitarli al massimo”.

