Traghetti per La Maddalena senza sconti, l’allarme della Cgil

Niente sconti sui traghetti per La Maddalena.

L’assenza di tariffe agevolate per i lavoratori pendolari nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e Carloforte sta creando disagi. La denuncia arriva dalla Filt Cgil Sardegna, che evidenzia le gravi ripercussioni sociali, economiche, scolastiche e sanitarie per le due isole. Il problema riguarda la compagnia Delcomar, che, attenendosi al bando regionale, non può applicare sconti ai lavoratori trasfertisti, tra cui insegnanti precari, operatori sanitari e giovani operai.

La motivazione risiede nella clausola che impone un impegno lavorativo minimo di quattro giorni a settimana per ottenere la tariffa ridotta, penalizzando chi ha turni più flessibili. la Filt Cgil Sardegna accusa la Regione di trascurare i lavoratori locali mentre si impegna a garantire tariffe agevolate per i non residenti nei collegamenti aerei.

Senza un intervento immediato, il caro trasporti, unito agli elevati costi degli affitti, potrebbe spingere molti precari a rifiutare incarichi, con gravi conseguenze per La Maddalena e Carloforte. Il sindacato chiede alla Regione di aprire un tavolo di confronto con la compagnia vincitrice della gara per trovare una soluzione equa.

