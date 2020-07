Tranciato il cavo per delimitare lo spazio dei bagnati a Cala Coticcio

Riparato ieri dall’Ente Parco dell’Arcipelago di La Maddalena

Nella serata del 12 luglio alcuni vandali del mare sono entrati in azione a Cala Coticcio nell’isola di Caprera. Il cavo tarozzato, di nuovo posizionamento, che delimita lo specchio acqueo riservato alla balneazione è stato tranciato.

La segnalazione è pervenuta dopo poche ore all’Ente Parco dell’Arcipelago di La Maddalena che nella giornata successiva è immediatamente intervenuto col suo personale per il ripristino del sistema di sicurezza.Si tratta di un episodio non nuovo per le cronache estive che spesso fanno registrare gesti di inciviltà da parte di diportisti che per avvicinarsi a tutti i costi all’arenile in barba alle regole di protezione ambientale e di sicurezza della navigazione.



Cala Coticcio è una delle mete più frequentate nel corso della stagione estiva e che il suo valore ambientale, che l’ha resa luogo simbolo della bellezza, con la massima attenzione da parte delle autorità preposte alla sua salvaguardia. La messa in sicurezza delle spiagge del Parco, benché di competenza del Comune, continua ad essere una delle priorità l’Ente Parco che sta proseguendo in questi giorni con l’opera di delimitazione degli specchi acquei e proseguirà a breve con il posizionamento delle boe e l’assunzione delle guide destinate al servizio di accompagnamento e informazione.

(Visited 71 times, 75 visits today)