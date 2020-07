Carmelo Marongiu è stato premiato a Olbia.

Questa mattina il sindaco Settimo Nizzi ha incontrato Carmelo Marongiu, membro dell’associazione Amici della Polizia e volontario più anziano della città di Olbia.

“Consegniamo questa pergamena – ha detto il primo cittadino – con i ringraziamenti ed i sentimenti di apprezzamento più sentiti da parte dell’amministrazione comunale tutta, per la dedizione, il senso di responsabilità e la solidarietà concreta dimostrati con il lavoro svolto in questi anni a favore della nostra comunità”.

Carmelo Marongiu, classe 1930, prima di entrare in Polizia, ha lavorato come asfaltista e minatore, tra le altre cose. Conserva tutt’oggi un grande spirito, è in salute e i suoi occhi vivaci trasmettono una gran voglia di vivere.

