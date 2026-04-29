Mare maddalenino senza barriere, nuova passerella a Nido d’Aquila

Arriva una passerella in una spiaggia di La Maddalena.

La Maddalena ha recentemente compiuto un passo significativo verso il potenziamento dell’accessibilità delle proprie coste attraverso un sopralluogo preliminare presso la spiaggia di Nido d’Aquila. L’ispezione, condotta insieme all’architetto Giuseppe Spinetti, è finalizzata alla progettazione di una nuova passerella che garantirà una fruizione inclusiva del litorale.

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L’iniziativa.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività amministrative volte a valorizzare il patrimonio naturale dell’arcipelago, assicurando che le bellezze paesaggistiche siano raggiungibili da tutti i cittadini e i visitatori senza distinzioni. Il Comune di La Maddalena è risultato assegnatario del bando regionale denominato “Contributi ai Comuni per la fruizione dei litorali e della costa“.

Il finanziamento.

Il successo nell’ottenimento di questo finanziamento, pari a 62.500 euro, è frutto del costante impegno dei funzionari appartenenti all’Ufficio ambiente e ai Lavori pubblici, che hanno curato la partecipazione alla procedura regionale con precisione tecnica. Grazie all’integrazione di risorse interne comunali per un ammontare di 30.000 euro, l’investimento complessivo permetterà la realizzazione di un’opera strutturale fondamentale per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un’area di particolare pregio.

L’intervento previsto per la spiaggia di Nido d’Aquila rappresenta un’azione concreta che migliorerà la fruibilità del patrimonio naturale nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze di cittadini e visitatori. In questo modo, l’amministrazione prosegue nell’opera di riqualificazione dei piccoli angoli dell’arcipelago, mantenendo alta l’attenzione sulla sostenibilità e migliorando costantemente la qualità dei servizi offerti sul territorio.

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