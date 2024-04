La Maddalena punta anche sul turismo scolastico

Il sindaco di La Maddalena celebra i risultati del turismo scolastico e dell’allestimento della mostra permanente in Comune. “La mostra permanente, allestita ed inaugurata dall’amministrazione nel 2022 nel Palazzo Comunale, continua ad essere un bel attrattore per gli amanti del turismo culturale e per gli alunni delle scuole”. Così commenta Fabio Lai.

“In questo primo anno e mezzo si è registrata una buona presenza di turisti, di alunni delle nostre scuole, ma anche di alunni provenienti da altre città e Regioni – rivela il sindaco -. Questa settimana abbiamo avuto il piacere di raccontare la meravigliosa storia della nostra Città agli alunni della terza nautica di Livorno“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui