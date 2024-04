La prima volta in assoluto in serie C per la Gemini Arzachena

La Gemini Pallavolo Arzachena approda, per la prima volta nella sua storia, in serie C. E lo fa con una giornata di anticipo. Domenica 21 aprile, la data più attesa dell’anno, nel loro palazzetto, le ragazze hanno vinto 3 – 0 contro la Vbc Macomer. La squadra, guidata dall’allenatore Ezio Giunta, ha ottenuto così un importante e, soprattutto, sacrosanto avanzamento di categoria. Questo, infatti, è solo l’ultimo di tutta una serie di successi stagionali nel Girone C della serie D che l’hanno vista vittoriosa in 21 partite su 21. Zero le sconfitte.

Il raggiungimento della serie D nel 2023

Solo lo scorso anno, le ragazze della Gemini guidate sempre dal coach Ezio Giunta avevano vinto i playoff del campionato di prima divisione femminile, guadagnando la serie D. Qui era assente dal 2011. Questo campionato ha permesso alla squadra di sfidarne altre di alto livello e, soprattutto, di dimostrare di esserne più che all’altezza. Un risultato perfettamente in linea con gli obiettivi che la società, formatasi solo due anni fa, si era prefissata: due avanzamenti di categoria in due anni consecutivi erano i traguardi che il Direttore Sportivo Fabio Orro, insieme all’allenatore e al Presidente Gian Mario Demuro, volevano raggiungere. Fondamentale l’impegno, la bravura e la determinazione delle ragazze della prima squadra.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui