Le moto da cross parcheggiate in piazza Regina Margherita.

Piazza Regina Margherita, a Olbia, è stata interessata dall’inciviltà di alcuni motociclisti che hanno trasformato l’area in un parcheggio improvvisato per le moto da cross. Questo comportamento non è passato certamente inosservato tra i residenti, che ora chiedono maggiori controlli e più decoro urbano.

Le moto da cross parcheggiate in modo disordinato hanno creato disagio. Inoltre, il rumore e le manovre imprudenti dei motociclisti hanno contribuito a rendere l’ambiente meno sicuro e piacevole per chiunque si trovasse nei paraggi, soprattutto nei bar molto frequentati nonostante la stagione estiva non sia ancora avviata.

Gli abitanti del centro di Olbia e i frequentatori di piazza Regina Margherita si augurano che vengano adottate misure efficaci per risolvere questo problema e ripristinare la tranquillità e la vivibilità dell’area.

