Un arcipelago senza plastica, a La Maddalena una giornata di raccolta dei rifiuti

L’iniziativa per il primo maggio a La Maddalena.

A La Maddalena continua il lavoro dei volontari di “Un arcipelago senza plastica”, da ottobre 2018 impegnata nella difesa dell’ambiente e in viarie iniziative per la raccolta dei rifiuti.

Il gruppo, che vanta 100 iscritti dalla Gallura e non solo, lancia un nuovo appuntamento per il primo maggio per la raccolta dei rifiuti a La Maddalena effettuata con con gommoni o natanti di grossa portata nelle coste, mentre nelle zone interne un camion, cinque pick up e altri mezzi.

Dalla nascita sono state oltre 60mila le tonnellate di rifiuti raccolti in 31 uscite di gruppo, senza calcolare tutti gli interventi delle singole persone.

