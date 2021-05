Il calendario delle vaccinazioni a La Maddalena.

La Maddalena si prepara per la campagna di vaccinazione di massa che interesserà l’isola nelle giornate del 14, 15 e 16 maggio. Saranno due i punti di somministrazione la scuola Sottoufficiali, in cui è prevista una media di 500 somministrazioni al giorno, e l’ex Arsenale, pronto all’inoculazione di 2.000 dosi al giorno.

Alla vaccinazione potrà accedere tutta la popolazione di età superiore a 16 anni, residente o domiciliata a La Maddalena, oltre a tutti coloro che lavorano sull’isola in possesso di regolare contratto.

Il calendario delle vaccinazioni a La Maddalena.

“Dopo tre giorni di intenso lavoro da parte di tutti, abbiamo creato un calendario che aiutasse il più possibile i medici ad effettuare un lavoro ordinato ed efficace – spiega il sindaco Fabio Lai – . Per questo motivo vi chiedo la massima puntualità evitando di presentarvi troppo in anticipo. Come già annunciato i siti predisposti saranno all’interno delle scuole sottufficiali Marina Militare e l’ex Arsenale. L’ingresso all’interno dell’ex Arsenale potrà avvenire esclusivamente a piedi e solo dal cancello di via Giotto. Il modulo di consenso è scaricabile direttamente sul sito ufficiale del comune”.

Le vaccinazioni a La Maddalena il 14 maggio.

Le vaccinazioni a La Maddalena il 15 maggio.

Le vaccinazioni a La Maddalena il 16 maggio.

(Visited 152 times, 163 visits today)