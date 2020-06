Il riconoscimento per il Virginia Luxury Yacht.

Importante certificazione per il Virginia Luxury Yacht, che si occupa dei tour nell’arcipelago della Maddalena con l’osservazione di delfini e balene. Il prestigioso ente Friend of the Sea, che premia i prodotti e i servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino, ha premiato l’imbarcazione dell’armatore Lorenzo Morello che diventa la prima nave passeggeri certificata al mondo.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Virginia Luxury Yacht nelle fila dei nostri tour operator certificati – ha affermato Paolo Bray, direttore di Friend of the Sea -. Il loro impegno per la sostenibilità in più categorie di operazioni è davvero impressionante“.

La Virginia Luxury Yacht è una nave passeggeri che effettua escursioni giornaliere all’interno dell’arcipelago della Maddalena. “Il percorso che ci ha portato ad essere la prima nave passeggeri certificata al mondo è cominciato quattro stagioni fa con la scelta di un tour sostenibile nel rispetto delle normative sulle pressione antropica – racconta l’armatore Morello -. Una scelta rischiosa che avrebbe dovuto penalizzarci, invece, è stata apprezzata dalle migliaia di turisti che ci hanno scelto e continuano a farlo per la qualita del nostro tour”.

Le testimoniano le 14mila presenze dello scorso anno. “Offriamo un emozionante tour in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, un sogno ad occhi aperti alla portata di tutti e da quest’anno plastic free. Un doveroso grazie al mio direttore di Bordo Cristian Riggi con il quale ho condiviso questa sfida. Ma questo è solo un primo passo, verso il mondo che sogno un mondo dove il rispetto per ciò che circonda deve essere alla base di ogni nostra azione”.

