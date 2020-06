Il Piano casa ed il Ppr contestato.

I gruppi dell’opposizione in Consiglio regionale hanno annunciato che fermeranno con ogni mezzo, compreso l’ostruzionismo, il tentativo della maggioranza di stravolgere il Ppr attraverso l’interpretazione autentica di una norma finalizzata, ma solo in apparenza, a dare il via libera a grandi opere come la Sassari – Alghero, da completare, o la Olbia – Arzachena, che deve ancora essere realizzata.

Il consigliere del M5S Roberto Li Gioi, componente della commissione Urbanistica, ha criticato duramente il modo di procedere del centrodestra che, “è arrivato perfino a commissariare di fatto il presidente della commissione per aprirsi la strada alla modifica strumentate del Ppr”. Impediremo questa manovra, ha assicurato, “perché, se passasse, esporrebbe la Sardegna ad una gravissima speculazione a danno della fascia costiera e di tutti i beni identitari”.

A nome dei Progressisti, invece, Maria Laura Orrù, ha precisato che la proroga del Piano Casa e lo stravolgimento del Ppr sono cose del tutto diverse. “La proroga siamo pronti a votarla anche subito e lo abbiamo detto fin dall’inizio, ha ribadito, ma restiamo contrarissimi alla strumentalizzazione dell’interpretazione autentica che, nel nostro ordinamento, ha la funzione di rendere più semplice e chiara una legge che non lo è abbastanza. Ma non è questo il caso, perché il Ppr è chiarissimo”, ha affermato.

Illustrando la posizione del Pd il consigliere Valter Piscedda ha definito del tutto pretestuoso l’argomento della maggioranza secondo il quale l’interpretazione autentica si renderebbe necessaria per sbloccare le grandi opere. “Ci sono altre strade – ha osservato – in primo luogo proseguire il negoziato come sarebbe giusto fare per la Sassari – Alghero dove si sono registrate incomprensioni fra il Ministero delle Infrastrutture e quello dell’Ambiente. Per noi il Ppr resta una questione non negoziabile, fermo restando che la Sardegna ha bisogno della proroga del Piano casa”.

(Visited 278 times, 278 visits today)