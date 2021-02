Zona rossa a La Maddalena, riunione in Comune in attesa dei dati

Il sindaco Lai in attesa dei dati Covid.

Sono ore di preoccupazione per i cittadini di La Maddalena dopo che il sindaco Fabio Lai ieri sera aveva dapprima annunciato la zona rossa e poi aveva frenato in attesa di ulteriori dai sui contagi.

Intanto è già stata fissata per Zona rossa a La Maddalena, riunione in Comune in attesa dei datidella quarta Commissione Consiliare Consultiva Permanente “Servizi Sociali, Sanità, Personale” per discutere sulla situazione sanitaria a La Maddalena.

Proprio il primo cittadino è tornato sull’argomento per spiegare i motivi della scelta. “Sono consapevole che avete bisogno di risposte, vi capisco bene ma ricordatevi che quando si parla di questi casi così complessi e così delicati è opportuno fornire dati e numeri solo dopo l’ufficialità – spiega il sindaco – . Ieri sera è arrivata una nota da parte dell’Igiene pubblica di Olbia dove si chiedeva di istituire una zona rossa nel territorio. Era necessario, anche visto l’orario avvisare la cittadinanza di tale eventualità per evitare inconvenienti”.

“Sentito anche l’assessore alla Sanità prima di prendere questa decisione si è ritenuto opportuno conoscere il dato reale dei pazienti Covid positivi alla variante inglese che tutt’oggi non è ancora arrivato. Appena avrò i dati come sempre li pubblicherò. La possibilità di istituire una zona rossa è concreta, ma sono ancora in attesa dell’integrazioni richieste”, conclude il sindaco Lai.

