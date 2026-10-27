Violenza in centro a Olbia, un uomo accoltellato

Un uomo accoltellato in centro a Olbia

Pomeriggio di paura nel centro storico di Olbia, dove c‘è stata un’aggressione in corso Umberto. Stando alle prime informazioni, una lite sarebbe degenerata con un accoltellamento, oggi, intorno alle 17. Sul posto, nei pressi del passaggio a livello, sono intervenuti i carabinieri di Olbia per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Sul luogo anche un’ambulanza del 118.

L’aggressione è avvenuta davanti ad alcuni passanti, che hanno assistito sotto choc sia all’accoltellamento, che al soccorso del ferito. Inizialmente sembrava che l’uomo – italiano di circa 40 anni – fosse deceduto, ma secondo l’ultimo aggiornamento è in fin di vita. I soccorritori hanno disperatamente cercando di salvarlo sul marciapiede del Corso. Ora ci stanno provando i medici del Pronto soccorso di Olbia. Nel frattempo i carabinieri stanno dando la caccia all’autore dell’accoltellamento.

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