A Olbia si cercano 2 elettricisti

L’offerta di lavoro.

CPI

OLBIA

TIPO AZIENDA

Azienda operante nel settore Progettazione Reti telematiche

PROFILO/QUALIFICA

n. 2 elettricisti

SEDE DI LAVORO

Olbia (SS)

SCADENZA CANDIDATURA

12/12/2019

MANSIONI

Posa in opera di fibra ottica (Fiber to the home – FTTH) e Adduzioni/Verticali

REQUISITI INDISPENSABILI

Esperienza professionale maturata nella mansione, qualifica professionale, patente di guida cat. B e disponibilità alle trasferte;

REQUISITI PREFERIBILI

Esperienza pregressa in progetti FTTH ed in particolare in campo specifico di adduzioni/verticali, automunito

CONTRATTO

Lavoro a tempo determinato pieno di durata pari a 3 mesi con possibilità di proroga e di inserimento stabile in azienda

COME FARE LA DOMANDA:

pubblicando il proprio curriculum sul portale Sardegna Lavoro attraverso l’inserimento delle proprie credenziali per il tramite della funzionalità Borsa Lavoro.

Riferimento portale http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=115720

Codice annuncio 1500019211000000000117241

INFO

Centro per l’impiego di Olbia – Via Romagna 10

