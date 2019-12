La discarica di via Malawi a Olbia.

Rabbia, indignazione, ma anche incredulità. Immagini come questa fanno male. Questa mini discarica si trova infatti in via Malawi, a poca, pochissima distanza dal centro ecologico di Olbia.

Sarebbe bastato un passo in più, per fare la cosa giusta, lasciando i rifiuti dove devono andare. E invece ammassati ci sono un ventilatore, un triciclo, un materassino e tantissime altre cose.

Un elenco di rifiuti non troppo ingombranti che comunque possono essere buttati gratuitamente al centro ecologico. Qualcuno ha invece deciso di lasciare tutto lì, compiendo volontariamente un atto di inciviltà.

Qualche pannolino, bottiglie di plastica e confezioni tetrapak. Insomma, si tratta di cose che tutte le persone civili gestiscono quotidianamente facendo la raccolta differenziata.

