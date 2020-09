Il Comune di Luras cerca un muratore: l’offerta di lavoro

L’offerta di lavoro a Luras.

CPI

TEMPIO PAUSANIA

ENTE/AZIENDA

Comune di Luras

PROFILO QUALIFICA E/O TITOLO DI STUDIO

N. 1 Operaio qualificato Muratore.

L’addetto lavorerà come operaio qualificato, con compiti di esecuzione diretta delle lavorazioni come ad esempio realizzazione di recinzioni in pietra e camminamenti, staccionate in legna, piantumazione specie arboree, interventi di riduzione arbustiva, sfalcio erba, diserbo cigli strade vicinali comunali, nonché varie altre opere di ingegneria naturalistica

SEDE DI LAVORO

Comune di Luras

PRESENTAZIONE DOMANDE E SCADENZA

DAL 16/09/2020 AL 29/09/2020 compresi

Per partecipare alla presente selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno compilare un form on line di invio candidatura presente sul sito sardegnalavoro nell’apposita sezione servizi online per i cittadini /cantieri. Il form di domanda on line dovrà essere completata dal candidato in tutte le sue parti, convalidata attraverso il codice temporaneo d’accesso (OTP) ed inviata on line entro i termini. Tutte le altre informazioni sono disponibili a questo link.

CONTRATTO

Tempo determinato 4 mesi – 25 ore settimanali (CCNL – Cooperative Sociali)

INFO

Centro per l’impiego di Tempio Pausania – P.zza Brigata Sassari, 3

tel. 079.6787128 – aspal.cpitempio@regione.sardegna.it

(Visited 116 times, 116 visits today)