Tenta di eludere i controlli evadendo dai domiciliari: arrestato un 29enne

L’uomo è uscito dopo il controllo della polizia.

Continuano i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, in particolare nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Questa notte gli Agenti si sono presentati presso l’abitazione di Francesco Sois, 29enne cagliaritano ai domiciliari a seguito dell’arresto avvenuto il 2 settembre per furto aggravato. Durante il controllo i poliziotti hanno effettivamente constatato la presenza dell’uomo, ma lo stesso, quando ha aperto loro la porta, si è presentato vestito di tutto punto, circostanza che ha insospettito gli agenti, i quali, avendo il presentimento che terminate le verifiche lo stesso si apprestasse ad uscire, sono rimasti in osservazione, a distanza.

L’intuito è risultato essere una certezza, perché dopo circa 45 minuti, il secondo equipaggio che si era appostato nelle vicinanze della casa, ha sorpreso l’uomo che camminava guardingo a ridosso dei muri delle abitazioni, cercando di evitare la luce dei lampioni per non essere scoperto. Dopo circa 30 minuti l’uomo ha fatto rientro a casa, ma ad attenderlo vi erano già i poliziotti, che lo hanno accompagnato in Questura e trattenuto in stato arresto per evasione, in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

(Visited 173 times, 173 visits today)