Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 1 educatore professionale, 1 addetto al rifornimento e alla sistemazione dei prodotti, 20 addetti vendita, 2 aiuto tecnici impianti di climatizzazione e tecnologici. Si offre contratto a tempo determinato.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 tuttofare di cucina. Si offre contratto a tempo determinato.

Cantieri comunali.

Luras

Il Comune di Luras assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde, 1 muratore in pietra e mattoni. Il contratto sarà a tempo determinato, per 5 mesi. Domande entro il 22 maggio. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Legge 68.

Arzachena. 1 Commis di Sala

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena (in località Abbiadori), 1 commis di sala iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 21 maggio al 3 giugno. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena. 2 Camerieri ai piani

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena (in località Poltu Quatu), 2 camerieri ai piani iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 19 al 29 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 figura di Personale non Qualificato nei Servizi di Ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 19 al 29 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Conducente di autocarro

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 conducente di autocarro iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 14 al 25 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

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