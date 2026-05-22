Carabinieri eroi a Olbia, salvano una donna dal gesto estremo

Una donna è stata salvata dai carabinieri a Olbia.

I carabinieri della sezione Radiomobile di Olbia hanno impedito il gesto estremo di una donna, intervenendo tempestivamente nella serata di ieri, giovedì 21 maggio, in un edificio di via Aldo Moro. Tutto è iniziato quando al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata una richiesta di aiuto: durante la conversazione, una donna aveva manifestato l’intenzione di compiere un gesto malsano. I militari si sono recati immediatamente sul posto e hanno trovato la persona seduta sul bordo del tetto al sesto piano dello stabile, in evidente stato di alterazione psico-fisica.

I carabinieri hanno raggiunto rapidamente l’ultimo piano dell’edificio e hanno avviato un dialogo costante e paziente con lei. Dopo circa 15 minuti di conversazione, sono riusciti a conquistare la sua fiducia, riducendo progressivamente la tensione e avvicinandosi gradualmente alla distanza necessaria per agire. Nel momento decisivo, con un intervento rapido e risoluto, i militari l’hanno afferrata saldamente, impedendole di gettarsi e traendola in salvo.

La donna è stata subito affidata al personale sanitario del 118, che era già stato allertato e si trovava sul posto. I sanitari ne hanno disposto il trasferimento immediato al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

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